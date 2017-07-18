В Омской области пьяный водитель сбил двух пенсионеров и скрылся
Происшествия  •  18 июля 2017, 15:26, последнее обновление 18 июля 2017, 15:31  •  печать

В Омской области пьяный водитель сбил двух пенсионеров и скрылся

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В Омской области водитель Toyota Avensis сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, после чего скрылся. В настоящее время личность злоумышленника установлена.

Сегодня, 18 июля, около 9:10 в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району поступила информация о ДТП в селе Новорождественка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также полицейские вызвали бригаду скорой.

Прибывшие на место сотрудники автоинспекции предварительно установили, что неизвестный за рулём автомобиля Toyota Avensis ехал по улице Коммунистическая в селе Новорождественка. В районе дома № 47а он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

После совершения преступления водитель иномарки скрылся с места происшествия. В результате ДТП 61-летний мужчина и 66-летняя женщина были доставлены в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что за рулём автомобиля был 38-летний житель Таврического района. В отношении него возбуждено административное дело за оставление места происшествия, а также за управление транспортом в состоянии опьянения.

Теги  •  #ДТП #пенсионер #пьяный водитель

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