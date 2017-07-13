В Омске неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
Происшествия  •  13 июля 2017, 08:11, последнее обновление 13 июля 2017, 10:02  •  печать

В Омске неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

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Сотрудники полиции просят очевидцев оказать помощь в поиске водителя, совершившего наезд на ребёнка.

Накануне вечером на улице 24-й Северной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. По информации пресс-службы омского УМВД, неизвестный водитель, двигавшийся по междворовому проезду, сбил 12-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по тротуару. После происшествия водитель скрылся. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить его личность и местонахождение.

- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску: 79-35-04, 79-20-10 или 02, - обращаются к омичам полицейские.

Отмечается, что мальчик в результате аварии получил различные травмы, и его увезли в больницу на машине скорой помощи.

Теги  •  #авария #велосипедист #ДТП #УМВД

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Комментарии
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Сергей Остапенко  •  13 июля 2017, 11:15

Таких горе-водил нужно сажать на 10 лет. Как можно скрыться, не оказав первую помощь ребенку?!

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Ольга Тимофеева  •  13 июля 2017, 08:37

ОмскЗдесь: У вас работают жертвы ЕГЭ? Позор!

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