В Омске неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

Накануне вечером на улице 24-й Северной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. По информации пресс-службы омского УМВД, неизвестный водитель, двигавшийся по междворовому проезду, сбил 12-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по тротуару. После происшествия водитель скрылся. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить его личность и местонахождение.

- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску: 79-35-04, 79-20-10 или 02, - обращаются к омичам полицейские.

Отмечается, что мальчик в результате аварии получил различные травмы, и его увезли в больницу на машине скорой помощи.