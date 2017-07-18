Омич убил жену, пытаясь отучить ее от алкоголя
Происшествия  •  18 июля 2017, 11:54, последнее обновление 18 июля 2017, 12:05  •  печать

Омич убил жену, пытаясь отучить ее от алкоголя

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Житель Омской области избил жену до смерти, когда обнаружил, что она снова пьяна. После чего он вызвал полицию, скрыв факт насилия над супругой.

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Саргатского района Омской области. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого погибла его жена.

По версии следствия, вечером 16 июля омич вернулся с работы и обнаружил, что его 53-летняя супруга сильно пьяна. В ходе ссоры подозреваемый избил женщину. От полученных побоев она скончалась. Супруг вызвал полицию, но скрыл факт, что избил жену именно он.

Во время осмотра места происшествия следователь обнаружил следы преступления, также было получено заключение эксперта о насильственном характере смерти омички. После предъявления доказательств, мужчина сознался в преступлении и объяснил, что ему надоел алкоголизм супруги.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Теги  •  #алкоголь #избиение #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  18 июля 2017, 14:39

Анна, теперь будет сидеть до конца своей жизни. Он тоже был виноват в алкоголизме жены, довел.

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Анна Мишина  •  18 июля 2017, 12:03


Женский алкоголизм это тяжелая болезнь и кулаками ее точно не вылечить.

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