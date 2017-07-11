В Омске родственник пациента избил хирурга до потери сознания

Инцидент произошёл накануне, 10 июля, в ординаторской гнойной хирургии БУЗОО "ГК "БСМП". Родственник одного из пациентов самовольно зашёл во врачебный кабинет, и хирург попросил его удалиться из помещения. Мужчина, услышав это, набросился на врача с кулаками.

- Агрессивно настроенный гражданин нанёс хирургу несколько ударов по голове, от которых тот потерял сознание, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - Пострадавшему поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины конфликта, а также дать действиям нападавшего правовую оценку.