В Омске родственник пациента избил хирурга до потери сознания
Происшествия  •  11 июля 2017, 12:17, последнее обновление 11 июля 2017, 12:19  •  печать

В Омске родственник пациента избил хирурга до потери сознания

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Омский хирург получил черепно-мозговую травму в результате нападения агрессивного мужчины.

Инцидент произошёл накануне, 10 июля, в ординаторской гнойной хирургии БУЗОО "ГК "БСМП". Родственник одного из пациентов самовольно зашёл во врачебный кабинет, и хирург попросил его удалиться из помещения. Мужчина, услышав это, набросился на врача с кулаками.

- Агрессивно настроенный гражданин нанёс хирургу несколько ударов по голове, от которых тот потерял сознание, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - Пострадавшему поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины конфликта, а также дать действиям нападавшего правовую оценку.

Теги  •  #больница #нападение #следственный комитет #хирург #черепно-мозговая травма

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Комментарии
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Иван Мозоль  •  11 июля 2017, 12:37

Ну и люди пошли, это ж как так можно с человеком который спасает человеческие жизни, а вдруг завтра на его столе будет этот нападавший?

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