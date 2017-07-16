Молодой альфонс крал деньги у омичек, пользуясь их доверчивостью

Омские полицейские расследуют уголовное дело, потерпевшими в котором являются три девушки. Как полагает следствие, молодой человек знакомился с омичками и обманным путём похищал деньги. С первой жертвой 25-летний альфонс познакомился в кафе. Когда они возвращались домой на такси, он, под предлогом отсутствия наличных денег, попросил заплатить девушку. Переданную в счёт оплаты проезда купюру в 5000 руб. он вызвался разменять, однако скрылся и потратил деньги. Позже злоумышленник также обманным путём – попросив позвонить – похитил у другой омички мобильный телефон, который сбыл, выручив 2000 руб.

Спустя месяц подозреваемый нашёл новую жертву. После отдыха в развлекательном заведении расплачивалась также потерпевшая. Для снятия наличных она передала злоумышленнику банковскую карту. Полученные в банкомате 4000 руб. новый знакомый потратил на личные нужды.

Сейчас мужчина допрошен в качестве подозреваемого. После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело для рассмотрения по существу будет передано в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.