Молодой альфонс крал деньги у омичек, пользуясь их доверчивостью
Происшествия  •  16 июля 2017, 17:07, последнее обновление 16 июля 2017, 17:11  •  печать

Молодой альфонс крал деньги у омичек, пользуясь их доверчивостью

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Парню удалось обмануть несколько девушек, которые сами отдавали ему деньги.

Омские полицейские расследуют уголовное дело, потерпевшими в котором являются три девушки. Как полагает следствие, молодой человек знакомился с омичками и обманным путём похищал деньги. С первой жертвой 25-летний альфонс познакомился в кафе. Когда они возвращались домой на такси, он, под предлогом отсутствия наличных денег, попросил заплатить девушку. Переданную в счёт оплаты проезда купюру в 5000 руб. он вызвался разменять, однако скрылся и потратил деньги. Позже злоумышленник также обманным путём – попросив позвонить – похитил у другой омички мобильный телефон, который сбыл, выручив 2000 руб.

Спустя месяц подозреваемый нашёл новую жертву. После отдыха в развлекательном заведении расплачивалась также потерпевшая. Для снятия наличных она передала злоумышленнику банковскую карту. Полученные в банкомате 4000 руб. новый знакомый потратил на личные нужды.

Сейчас мужчина допрошен в качестве подозреваемого. После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело для рассмотрения по существу будет передано в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Теги  •  #мошенник #полиция #свидание

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Комментарии
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Ильга Ял  •  16 июля 2017, 18:04

Хорошо, что поймали, хотя испугает ли его наказание. А вот барышням наука впредь. Чтобы по большому не прокололись на альфонсах.

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