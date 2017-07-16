В Омске поймали карманницу, ворующую кошельки на остановках

Сотрудники полиции задержали карманницу, которая похитила у пассажирки маршрутки в Омске кошелёк.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску, на остановке общественного транспорта "Поворотная" сотрудниками уголовного розыска, специализирующимися на раскрытии карманных краж, была задержана 29-летняя омичка. Женщина, воспользовавшись большим скоплением людей при посадке в маршрутное такси, похитила кошелёк из сумки омички.

- Полицейские доставили 29-летнюю подозреваемую в дежурную часть городского отдела полиции № 1, где владелица кошелька оформила заявление о привлечении задержанной к ответственности, указав сумму материального ущерба в размере 6 600 рублей, - сообщили в ведомстве.

Похищенное имущество возвращено потерпевшей, а в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Добавим, что ранее фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.