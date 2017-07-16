В Омске поймали карманницу, ворующую кошельки на остановках
Происшествия  •  16 июля 2017, 14:17, последнее обновление 16 июля 2017, 17:13  •  печать

В Омске поймали карманницу, ворующую кошельки на остановках

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Сотрудники полиции задержали карманницу, которая похитила у пассажирки маршрутки в Омске кошелёк.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску, на остановке общественного транспорта "Поворотная" сотрудниками уголовного розыска, специализирующимися на раскрытии карманных краж, была задержана 29-летняя омичка. Женщина, воспользовавшись большим скоплением людей при посадке в маршрутное такси, похитила кошелёк из сумки омички.

- Полицейские доставили 29-летнюю подозреваемую в дежурную часть городского отдела полиции № 1, где владелица кошелька оформила заявление о привлечении задержанной к ответственности, указав сумму материального ущерба в размере 6 600 рублей, - сообщили в ведомстве.

Похищенное имущество возвращено потерпевшей, а в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Добавим, что ранее фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Теги  •  #карманная кража #остановка #УМВД

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Комментарии
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Елизавета Александровна  •  16 июля 2017, 17:37

Сажать надо таких сразу, не раздумывая, а то они ее отпустят, а она завтра же опять пойдет на остановку, и опять что то украдет, потому что это ее заработок.

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Стелла Иванова  •  16 июля 2017, 17:11

Этот случай говорит нам всем, что следует быть внимательными к своим кошелькам, не допускать воровства. А что её поймали за руку - это отлично. Пусть ещё посидит, раз первый случай её ни чему не научил. Хотя бы в колонии будет вести трудовую деятельность и будет изолирована от других граждан.

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Lala Imamquliyeva  •  16 июля 2017, 16:14

Думали разбогатеют зарабатыванием нечестным путем. Молодцы сотрудники полиции потрудились на славу.

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Юлия Скиба  •  16 июля 2017, 15:39

Карманников вообще сложно ловить. И не думала, что в полиции работают целые отделы над такими преступлениями.

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Андрей Румянцев  •  16 июля 2017, 15:04

Вот и хорошо что поймали, теперь ответит по полной программе. Как говорится таким методом не разбогатеешь.

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