В Омске поймали карманницу, ворующую кошельки на остановках

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску, на остановке общественного транспорта "Поворотная" сотрудниками уголовного розыска, специализирующимися на раскрытии карманных краж, была задержана 29-летняя омичка. Женщина, воспользовавшись большим скоплением людей при посадке в маршрутное такси, похитила кошелёк из сумки омички.
- Полицейские доставили 29-летнюю подозреваемую в дежурную часть городского отдела полиции № 1, где владелица кошелька оформила заявление о привлечении задержанной к ответственности, указав сумму материального ущерба в размере 6 600 рублей, - сообщили в ведомстве.
Похищенное имущество возвращено потерпевшей, а в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Добавим, что ранее фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Сажать надо таких сразу, не раздумывая, а то они ее отпустят, а она завтра же опять пойдет на остановку, и опять что то украдет, потому что это ее заработок.
Этот случай говорит нам всем, что следует быть внимательными к своим кошелькам, не допускать воровства. А что её поймали за руку - это отлично. Пусть ещё посидит, раз первый случай её ни чему не научил. Хотя бы в колонии будет вести трудовую деятельность и будет изолирована от других граждан.
Думали разбогатеют зарабатыванием нечестным путем. Молодцы сотрудники полиции потрудились на славу.
Карманников вообще сложно ловить. И не думала, что в полиции работают целые отделы над такими преступлениями.
Вот и хорошо что поймали, теперь ответит по полной программе. Как говорится таким методом не разбогатеешь.