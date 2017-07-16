В Омске пенсионерка дважды лишилась крупной суммы денег
Происшествия  •  16 июля 2017, 11:21, последнее обновление 16 июля 2017, 11:28  •  печать

В Омске пенсионерка дважды лишилась крупной суммы денег

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Мошенники пообещали 77-летней омичке вернуть деньги, которые она заплатила ранее за бесполезные препараты.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. С заявлением о хищении денежных средств обратилась 77-летняя жительница Ленинского округа. Пенсионерка пояснила, что приобретала биологические препараты для укрепления здоровья, которые ей так и не помогли. Два месяца назад женщине поступил телефонный звонок: девушка сообщила, что поможет вернуть ранее потраченные деньги за некачественные препараты.

- Под предлогом поиска виновных лиц и решения юридических вопросов злоумышленники просили потерпевшую переводить на их счета различные суммы. Не подозревая обмана, пенсионерка в общей сложности перечислила мошенникам более 200 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Сотрудники полиции устанавливают причастных к мошенничеству и призывают омичей быть внимательными при общении с незнакомыми людьми и не доверять непроверенной информации и сведениям, не подкрепленным документально.

Теги  •  #мошенник #пенсионерка #УМВД

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Комментарии
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Макс Павлов  •  16 июля 2017, 16:20

По новостям столько раз передают о подобных случаях мошенничества, а люди все-равно ведутся :( .

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Алёна Ярошевич  •  16 июля 2017, 12:02

Вроде и заявление написала и пошла правильным путем, а потом опять такая осечка и срыв, как же мы любим быть обманутыми.

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Елена Соколова  •  16 июля 2017, 14:10

Как вы правы! Что говорить о пенсионерах, племянница кучу денег тратит на БАДы, сама принимает и ребёнка кормит. Отговаривать бесполезно.

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Анна Мишина  •  16 июля 2017, 11:34

Только самые последние твари могут наживаться на доверчивости пожилых людей.

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