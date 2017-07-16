В Омске пенсионерка дважды лишилась крупной суммы денег

В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. С заявлением о хищении денежных средств обратилась 77-летняя жительница Ленинского округа. Пенсионерка пояснила, что приобретала биологические препараты для укрепления здоровья, которые ей так и не помогли. Два месяца назад женщине поступил телефонный звонок: девушка сообщила, что поможет вернуть ранее потраченные деньги за некачественные препараты.

- Под предлогом поиска виновных лиц и решения юридических вопросов злоумышленники просили потерпевшую переводить на их счета различные суммы. Не подозревая обмана, пенсионерка в общей сложности перечислила мошенникам более 200 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Сотрудники полиции устанавливают причастных к мошенничеству и призывают омичей быть внимательными при общении с незнакомыми людьми и не доверять непроверенной информации и сведениям, не подкрепленным документально.