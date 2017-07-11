В Омске у пенсионерки украли полмиллиона рублей из самовара

В Омске заведено уголовное дело по факту обращения 85-летней жительницы Кировского округа с заявлением о хищении 500 000 рублей. По словам потерпевшей, вечером к ней пришла женщина и представилась работницей газовой службы. Незнакомка попросила показать плиту и зажечь конфорки для проверки. Пока пенсионерка выполняла её просьбу женщина ушла. Позже пожилая омичка обнаружила пропажу сбережений, которые хранила в самоваре.
- Со слов потерпевшей оперативники получили описание подозреваемой: женщина славянской внешности, рост 165-170 см, в светлой одежде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску. - В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства преступления, проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
В УМВД России по Омской области просят омичей быть бдительными, и если в квартиру приходят незнакомые люди, представляясь сотрудниками госорганов или иных служб, попросите их предоставить документы, удостоверяющие личность. Предупредите об опасности своих пожилых родственников.
Сколько раз уже повторять, не пускайте в дом чужих людей. Проверяющие просто так не ходят. А воры будут всегда подходящий контингент находить.
Насколько же бессовестные люди позволяющие себе воровать и обманывать пожилых людей, уж сколько раз говорено про мошенников, но доверчивость опять подвела очередную пенсионерку.
Надо словить несколько таких мошенниц и дать максимальный срок. Тогда у многих желание отпадет обворовывать пенсионеров.