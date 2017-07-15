Омич рассказал о строительстве спорткомплекса на человеческих костях
Общество  •  15 июля 2017, 13:36, последнее обновление 15 июля 2017, 13:41  •  печать

Омич рассказал о строительстве спорткомплекса на человеческих костях

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Житель Омска заявил, что при строительстве нового спортивного сооружения на Левобережье используется грунт с кладбища. 

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно увидеть огромную яму с разбросанными вокруг костями. Автор ролика утверждает, что именно отсюда строители берут грунт для возведения нового спортивного сооружения.  

- При строительстве омского спорткомплекса, расположенного на улице 70 лет Октября, используется грунт с человеческими останками с расположенного рядом кладбища. Всюду виднеются черепа, кости, обнажившиеся могилы, - сообщает омич в подписи к видео.

Заканчивается ролик сценой, в которой экскаватор забирает ковшом грунт из ямы и выгружает его в КамАЗ. После заполнения кузова, большегруз уезжает. Отметим, что сама стройплощадка, на которую машина высыпает грунт, в ролике отсутствует. 

Теги  •  #видео #грунт #кладбище #кости #спорткомплекс #строительство

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Комментарии
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Jack Daniels  •  15 июля 2017, 17:04

Жесть, если это правда! Так быть не должно, а то придется вызывать потом охотников за привидениями))) - а вообще думаю, - это какой-то фэйковый вброс! - где техника, которая это делает, где доказательства?

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