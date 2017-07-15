Омич рассказал о строительстве спорткомплекса на человеческих костях

Житель Омска заявил, что при строительстве нового спортивного сооружения на Левобережье используется грунт с кладбища.

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно увидеть огромную яму с разбросанными вокруг костями. Автор ролика утверждает, что именно отсюда строители берут грунт для возведения нового спортивного сооружения.

- При строительстве омского спорткомплекса, расположенного на улице 70 лет Октября, используется грунт с человеческими останками с расположенного рядом кладбища. Всюду виднеются черепа, кости, обнажившиеся могилы, - сообщает омич в подписи к видео.

Заканчивается ролик сценой, в которой экскаватор забирает ковшом грунт из ямы и выгружает его в КамАЗ. После заполнения кузова, большегруз уезжает. Отметим, что сама стройплощадка, на которую машина высыпает грунт, в ролике отсутствует.