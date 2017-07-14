"Золотая лихорадка" толкнула жителя Омской области на убийство

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который зарезал женщину ради того, чтобы похитить её украшения.

Сегодня, 14 июля, пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщила о задержании 32-летнего жителя рабочего посёлка Азово, подозреваемого в убийстве 28-летней женщины. По версии следствия, в мае текущего года мужчина зашёл в дом к потерпевшей и нанёс ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте, а злоумышленник обыскал её дом и похитил все золотые изделия.

- Тело убитой было обнаружено её коллегами, обеспокоенными тем, что женщина не вышла на работу, - рассказали в пресс-службе омского СУ СК. - Похищенные украшения подозреваемый впоследствии сдал в ломбард.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.