"Золотая лихорадка" толкнула жителя Омской области на убийство
Происшествия  •  14 июля 2017, 14:17, последнее обновление 14 июля 2017, 15:31  •  печать

"Золотая лихорадка" толкнула жителя Омской области на убийство

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который зарезал женщину ради того, чтобы похитить её украшения. 

Сегодня, 14 июля, пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщила о задержании 32-летнего жителя рабочего посёлка Азово, подозреваемого в убийстве 28-летней женщины. По версии следствия, в мае текущего года мужчина зашёл в дом к потерпевшей и нанёс ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте, а злоумышленник обыскал её дом и похитил все золотые изделия.

- Тело убитой было обнаружено её коллегами, обеспокоенными тем, что женщина не вышла на работу, - рассказали в пресс-службе омского СУ СК. - Похищенные украшения подозреваемый впоследствии сдал в ломбард.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги  •  #Азово #золото #следственный комитет #убийство

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