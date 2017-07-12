Фальшивые борцы с наркотиками грабили омичей в их квартирах
Происшествия  •  12 июля 2017, 09:47, последнее обновление 12 июля 2017, 10:12  •  печать

Фальшивые борцы с наркотиками грабили омичей в их квартирах

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Двое мужчин представлялись сотрудниками службы по борьбе с наркотиками, проникали в жильё горожан и уносили с собой ценные вещи.

Полиция задержала омичей 43 и 27 лет, подозреваемых в нескольких имущественных преступлениях. Мужчины представлялись своим жертвам сотрудниками федеральной структуры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Под предлогом борьбы с распространением запрещённых веществ они проникали в квартиры горожан и, угрожая ножом и молотком, забирали деньги, мобильные телефоны и другое имущество.

Преступления произошли ещё в 2014 году. Потерпевшие не обращались в полицию, побоявшись угроз грабителей. Сейчас известно о пяти преступлениях, потерпевшими стали четверо мужчин в возрасте от 30 до 40 лет и 52-летняя женщина.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об их аресте.

Теги  •  #наркотики #ограбление #полиция

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