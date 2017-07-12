Фальшивые борцы с наркотиками грабили омичей в их квартирах

Двое мужчин представлялись сотрудниками службы по борьбе с наркотиками, проникали в жильё горожан и уносили с собой ценные вещи.

Полиция задержала омичей 43 и 27 лет, подозреваемых в нескольких имущественных преступлениях. Мужчины представлялись своим жертвам сотрудниками федеральной структуры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Под предлогом борьбы с распространением запрещённых веществ они проникали в квартиры горожан и, угрожая ножом и молотком, забирали деньги, мобильные телефоны и другое имущество.

Преступления произошли ещё в 2014 году. Потерпевшие не обращались в полицию, побоявшись угроз грабителей. Сейчас известно о пяти преступлениях, потерпевшими стали четверо мужчин в возрасте от 30 до 40 лет и 52-летняя женщина.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об их аресте.