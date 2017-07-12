Соцсети: в Омске пьяный водитель врезался в припаркованные машины и сбежал
Происшествия  •  12 июля 2017, 07:44, последнее обновление 12 июля 2017, 09:41  •  печать

Соцсети: в Омске пьяный водитель врезался в припаркованные машины и сбежал

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Омичи сообщили об автомобильной аварии, инициатор которой скрылся с места происшествия.

Накануне вечером в социальных сетях появилась информация о ДТП в Октябрьском округе. По словам очевидцев, нетрезвый водитель на автомобиле Lada Priora выехал на встречную полосу, не заметив движущегося по ней КамАЗа. Уходя от столкновения с грузовиком, мужчина вывернул руль в сторону обочины и в итоге врезался в три припаркованные иномарки. Осознав, что произошло, он выскочил из машины и скрылся с места аварии. Омичи, ставшие свидетелями произошедшего, уверяют, что инициатор ДТП находился за рулём в нетрезвом виде.

В результате произошедшего пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, их увезли в больницу на машине скорой помощи. 

 

 

Теги  •  #авария #ДТП #окружная дорога #Октябрьский округ

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Комментарии
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Анна Соцкая  •  12 июля 2017, 09:38

Нет, наверное, пьяный водитель, таки не осознал всего, что произошло, раз сбежал с места преступления. Ведь машина осталась, и определить, чья она труда не составит, да и свидетели были. Построже наказывать нужно за езду в пьяном виде.

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