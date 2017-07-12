Соцсети: в Омске пьяный водитель врезался в припаркованные машины и сбежал

Накануне вечером в социальных сетях появилась информация о ДТП в Октябрьском округе. По словам очевидцев, нетрезвый водитель на автомобиле Lada Priora выехал на встречную полосу, не заметив движущегося по ней КамАЗа. Уходя от столкновения с грузовиком, мужчина вывернул руль в сторону обочины и в итоге врезался в три припаркованные иномарки. Осознав, что произошло, он выскочил из машины и скрылся с места аварии. Омичи, ставшие свидетелями произошедшего, уверяют, что инициатор ДТП находился за рулём в нетрезвом виде.

В результате произошедшего пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, их увезли в больницу на машине скорой помощи.