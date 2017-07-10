Омские полицейские эвакуировали людей со всех городских вокзалов
Общество  •  10 июля 2017, 17:02, последнее обновление 10 июля 2017, 17:03  •  печать

Омские полицейские эвакуировали людей со всех городских вокзалов

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Неизвестный позвонил в дежурную часть и заявил о готовящемся теракте в Омске.

Сегодня, 10 июля, в социальных сетях появилось сообщение о том, что с автовокзала полицейские эвакуировали всех людей. По словам омичей, полицейские приняли меры в связи с поступившим сигналом о том, что здание заминировано. В пресс-службе омской полиции эту информацию подтвердили, добавив, что эвакуация проводилась на всех городских вокзалах.

- Около 12:00 в дежурную часть позвонил неизвестный гражданин и сообщил о том, что заминирован вокзал, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. - Сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых ведомств осуществили эвакуацию из автовокзала, железнодорожного вокзала и аэропорта. Никаких взрывных устройств обнаружено не было, сейчас учреждения работают в штатном режиме.

 

Добавим, что в паблике "Инцидент Омск" также появился "рапорт" без подписей и печатей, который якобы адресовал полковнику полиции, начальнику омского УМВД Леониду Коломийцу временно исполняющий обязанности начальника смены дежурной части А. В. Корольков. В документе говорится, будто бы информация о бомбе на омском вокзале поступила от помощника оперативного дежурного УМВД по Курганской области. В пресс-службе омской полиции подлинность этого документа и фигурирующие в нём сведения не подтверждают.

Теги  •  #автовокзал #аэропорт #бомба #видео #жд вокзал #полиция #теракт #эвакуация

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