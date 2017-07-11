17-летний парень погиб на рыбалке над канистрой с бензином
Происшествия  •  11 июля 2017, 10:08  •  печать

17-летний парень погиб на рыбалке над канистрой с бензином

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В Кормиловском районе скончался несовершеннолетний после того, как его друг предложил подышать парами бензина.

Два 17-летних жителя села Георгиевка отправились на рыбалку. С собой они взяли канистру с топливом, чтобы разжечь костёр. Однако бензин решили использовать для другого - развлечься и понюхать его пары. Внезапно один из парней упал, друг не смог привести его в чувство. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего.

По данным "Вечернего Омска", при вскрытии медики не обнаружили отравления парами бензина. Причина смерти будет установлена по итогам назначенной гистологической экспертизы.

Теги  •  #Кормиловский район #подросток #рыбалка

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