17-летний парень погиб на рыбалке над канистрой с бензином

В Кормиловском районе скончался несовершеннолетний после того, как его друг предложил подышать парами бензина.

Два 17-летних жителя села Георгиевка отправились на рыбалку. С собой они взяли канистру с топливом, чтобы разжечь костёр. Однако бензин решили использовать для другого - развлечься и понюхать его пары. Внезапно один из парней упал, друг не смог привести его в чувство. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего.

По данным "Вечернего Омска", при вскрытии медики не обнаружили отравления парами бензина. Причина смерти будет установлена по итогам назначенной гистологической экспертизы.