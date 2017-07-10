Омич попытался дважды обокрасть один и тот же дом

Вначале злоумышленник вынес из дома утюг и телевизор, а через два дня пришёл за новой добычей.

Сотрудниками омской полиции задержан 34-летний омич, подозреваемый в двух кражах и грабеже. Первые два преступления были совершены с разницей в три часа. Сначала из дома по ул. 22-й Северной он вынес телевизор и утюг. При этом, выяснили сотрудники уголовного розыска, потерпевший сам пригласил в гости неизвестного мужчину, увидев того за забором.

Бытовую технику гость похитил, когда хозяин дома уснул. Телевизор сдал в ломбард за шесть тысяч рублей, утюг предлагал случайным прохожим за 200 руб. Но покупателей на такую технику не нашлось.

Вторая кража, но уже с незаконным проникновением в жилище, была совершена из дома по ул. 23-я Северная. Похищены были четыре тысячи рублей и продукты из холодильника. Как позже выяснится, проживающая здесь пенсионерка работала в огороде и не заметила, как в дом вошёл неизвестный.

Подозреваемого в совершении этих краж полицейские задержали, когда он через два дня снова пришёл в дом по ул. 22-й Северной. Бодрствующий на этот раз 60-летний хозяин предпринял попытку отстоять свою стиральную машину. Но незваный гость оказал сопротивление, сломав несговорчивому мужчине ребро. Скрыться злоумышленнику помешали соседки. Услышав шум драки, они позвонили в полицию. Похищенное потерпевшему вернули.

В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела, он находится в СИЗО.