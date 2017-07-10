В Омске мужчина жил несколько дней с разрубленной пополам головой

64-летний омич решил не обращаться к врачам после травмы головы, и через несколько дней скончался в своей квартире.

Совершённое в мае преступление раскрыли недавно омские следователи. Им удалось задержать скрывшегося от следствия мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

- 40-летний подозреваемый был задержан в минувшие выходные, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Как сообщает "Вечерний Омск", задержанный жил в квартире погибшего, злоупотреблял спиртным. Во время очередного застолья между хозяином жилища и квартирантом вспыхнула ссора. 40-летний жилец взял в руки топор и нанёс пенсионеру несколько ударов по голове, после чего сбежал. Пострадавший не стал обращаться к врачам, решив заняться самолечением. Он перебинтовал разрубленную пополам голову и прожил так несколько дней. Его тело в начале мая обнаружили сотрудники полиции, которые пришли выяснить, почему мужчина, который, как оказалось, находился под административным надзором, не прибыл в участок, чтобы отметиться.