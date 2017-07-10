В Омске мужчина жил несколько дней с разрубленной пополам головой
Происшествия  •  10 июля 2017, 13:42, последнее обновление 10 июля 2017, 14:21  •  печать

В Омске мужчина жил несколько дней с разрубленной пополам головой

Автор:

64-летний омич решил не обращаться к врачам после травмы головы, и через несколько дней скончался в своей квартире.

Совершённое в мае преступление раскрыли недавно омские следователи. Им удалось задержать скрывшегося от следствия мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

- 40-летний подозреваемый был задержан в минувшие выходные, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Как сообщает "Вечерний Омск", задержанный жил в квартире погибшего, злоупотреблял спиртным. Во время очередного застолья между хозяином жилища и квартирантом вспыхнула ссора. 40-летний жилец взял в руки топор и нанёс пенсионеру несколько ударов по голове, после чего сбежал. Пострадавший не стал обращаться к врачам, решив заняться самолечением. Он перебинтовал разрубленную пополам голову и прожил так несколько дней. Его тело в начале мая обнаружили сотрудники полиции, которые пришли выяснить, почему мужчина, который, как оказалось, находился под административным надзором, не прибыл в участок, чтобы отметиться.

Теги  •  #следственный комитет #топор #убийство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские полицейские эвакуировали людей со всех городских вокзалов  •  сегодня, 17:02  •  
В Омской области на два заказника стало больше  •  сегодня, 16:39
Известный омский строитель Дмитрий Передельский избежал банкротства  •  сегодня, 15:48
В Омске стартуют тренировки для подготовки к Сибирскому марафону  •  сегодня, 15:34
По решению суда омичка будет жить с двумя мужьями  •  сегодня, 15:16  •   2
Из-за перекрытия улицы Ленина центр Омска замер в пробках  •  сегодня, 14:57
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400