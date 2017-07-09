В Омской области за сутки раскрыто более 100 преступлений

На территории региона полицейскими была проведена оперативно-профилактическая операция "Правопорядок-улица", целью которой является снижение уровня преступлений в общественных местах.

- Проведены профилактические проверки 2 433 лица подучетной категории, отработано 146 увеселительных заведений, 366 торговых точек, 208 мест возможного сбыта похищенного имущества, - сообщили в УОООП УМВД России по Омской области.

По результатам работы было раскрыто 108 преступлений, из них два по горячим следам и 21 - ранее совершенное. Кроме этого, составлено 845 протоколов об административных правонарушениях, а также изъято 19 единиц огнестрельного оружия и 73 грамма наркотических средств.