В Омской области за сутки раскрыто более 100 преступлений
Происшествия  •   9 июля 2017, 19:42, последнее обновление 9 июля 2017, 19:45  •  печать

В Омской области за сутки раскрыто более 100 преступлений

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В Омской области прошла полицейская операция "Правопорядок-улица".

На территории региона полицейскими была проведена оперативно-профилактическая операция "Правопорядок-улица", целью которой является снижение уровня преступлений в общественных местах.

- Проведены профилактические проверки 2 433 лица подучетной категории, отработано 146 увеселительных заведений, 366 торговых точек, 208 мест возможного сбыта похищенного имущества, - сообщили в УОООП УМВД России по Омской области.

По результатам работы было раскрыто 108 преступлений, из них два по горячим следам и 21 - ранее совершенное. Кроме этого, составлено 845 протоколов об административных правонарушениях, а также изъято 19 единиц огнестрельного оружия и 73 грамма наркотических средств.

Теги  •  #преступление #проверка #УМВД

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  9 июля 2017, 20:33

Надо каждый день так работать, может, хоть немного удастся навести порядок.

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Анастасия Новикова  •  9 июля 2017, 19:50

Это чего так подорвались расследовать преступления? Молодцы, что так оперативно.

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