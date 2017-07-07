В Омске будут судить пару, скормившую фермера свиньям в День святого Валентина

В Омский облсуд направили уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина Казахстана и 43-летней жительницы Любинского района. Они обвиняются сразу по нескольким статьям. Мужчина - в убийстве с разбоем в группе лиц и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, а женщина - в разбое по предварительному сговору и подстрекательстве к убийству с разбоем.

По версии следствия, злоумышленники узнали, что у одинокого 57-летнего фермера из села Боголюбовка Любинского района имеются деньги и решили совершить разбойное нападение. Женщина предложила напоить фермера и убить его.

- 14 февраля 2017 года в ночное время во время совместного распития спиртного обвиняемый задушил потерпевшего, после чего злоумышленники похитили в доме более 200 тыс. руб., которые потратили на личные цели. Для сокрытия факта совершения преступления мужчина перевёз тело погибшего на свиноферму и скормил свиньям, - сообщили в областной прокуратуре.

Через несколько дней в полицию обратились родственники убитого с заявлением о его пропаже, после чего были установлены и подозреваемые.

Сейчас мужчина находится под стражей, а женщина под подпиской о невыезде в силу того, что у неё на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей.