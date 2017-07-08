Вор оставил администратора омского тату-салона без колес
Происшествия  •   8 июля 2017, 19:42, последнее обновление 8 июля 2017, 19:42  •  печать

Вор оставил администратора омского тату-салона без колес

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Омская полиция разыскивает велосипед, принадлежащий администратору тату-салона - вору грозит два года тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент произошел в субботу утром. 33-летняя администратор тату-салона, расположенного на проспекте Маркса, приехала на работу, оставив велосипед в фойе салона. Женщина зашла в находящийся рядом продуктовый магазин, а вернувшись не обнаружила велосипеда на месте. Как выяснилось, его угнал 30-летний ранее судимый житель Ленинского округа. Вора задержали у него же дома, на улице Ильичева. Как выяснилось, он успел продать велосипед за 2 тыс. рублей первому встречному. Нового обладателя велосипеда ищет полиция, а самому вору грозит тюрьма.

 

Теги  •  #велосипед #тату-салон #угон

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