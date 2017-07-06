Девять омских капитанов пойдут под суд за растрату

Транспортная полиция передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 9 капитанов речных судов, подозреваемых в растрате. По данным следствия, они приторговывали дизтопливом, оформляя подложные документы на его использование.

Детали уголовного дела в четверг сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО. По данным транспортной полиции, первоначально в деле фигурировали 12 работников ОАО "Иртышское пароходство", которые в период с июня по август 2016 года вносили ложные сведения в документы первичного учёта путём завышения фактического значения выданного дизельного топлива, тем самым создавая излишки. Как выяснило следствие, похищенное топливо загружалось на специальные суда и перевозилось покупателям. Общий ущерб от действий шкиперов-злоумышленников превысил 1 млн 200 тыс. рублей. До суда дошли 9 из 12 работников речфлота. Им предъявлено обвинение по части четвёртой с. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Двум участникам преступной группы удалось избежать участи остальных - они были осуждены ранее, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в Омском районном суде Омской области сейчас рассматривается дело в отношении организатора преступной группы.