12 омичей украли с теплоходов дизельное топливо на полтора млн рублей
Происшествия  •  18 мая 2017, 12:22, последнее обновление 18 мая 2017, 12:57  •  печать

12 омичей украли с теплоходов дизельное топливо на полтора млн рублей

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Руководство судов вносило ложную информацию в документы, умышленно завышая количество выданного топлива. Излишки дизеля продавались.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Омского ЛУ МВД России установили, что с июня по август 2016 года 12 сотрудников предприятия речного транспорта пользовались своим служебным положением, чтобы красть дизельное топливо с теплоходов.

Капитаны теплоходов и механики вносили ложную информацию в документы первичного учёта, завышая количество выданного топлива, тем самым создавая излишки. Похищенное они перевозили на специальных судах, а после продавали заинтересованным лицам. Нанесённый ущерб составил более 1,2 млн руб.

В настоящее время следственный отдел Омского ЛУ МВД расследовал уголовное дело в отношении трёх обвиняемых и передал его в суд. Омичам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. В отношении ещё 9 подозреваемых следствие продолжается.

Теги  •  #дизельное топливо #растрата #суд #теплоход #уголовное дело #штраф

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