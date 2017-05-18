12 омичей украли с теплоходов дизельное топливо на полтора млн рублей

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Омского ЛУ МВД России установили, что с июня по август 2016 года 12 сотрудников предприятия речного транспорта пользовались своим служебным положением, чтобы красть дизельное топливо с теплоходов.

Капитаны теплоходов и механики вносили ложную информацию в документы первичного учёта, завышая количество выданного топлива, тем самым создавая излишки. Похищенное они перевозили на специальных судах, а после продавали заинтересованным лицам. Нанесённый ущерб составил более 1,2 млн руб.

В настоящее время следственный отдел Омского ЛУ МВД расследовал уголовное дело в отношении трёх обвиняемых и передал его в суд. Омичам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. В отношении ещё 9 подозреваемых следствие продолжается.