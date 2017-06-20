В Омской области осудили экс-главу района, заключившему фиктивные госконтракты

290 тысяч рублей, которые передал ему подрядчик обязанный выполнить работы в хозяйственных корпусах муниципального здания, бывший глава Москаленского района Валерий Ермолаев потратил на собственные нужды.

В Омской области вынесен приговор бывшему главе Москаленского района Валерию Ермолаеву. Он обвинялся в присвоении и растрате бюджетных денег.

Как удалось установить следователям регионального Следственного комитета, чиновник дал указание подчинённым провести аукцион и заключить фиктивный контракт на выполнение работ по обустройству хозяйственных помещений, находящихся в муниципальной собственности. После того, как контракты были заключены, директор подрядной организации деньги передал Ермолаеву. Работы по контрактам фактически не выполнялись, а 290 тыс. руб. потрачены главой на личные нужды. Обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил.

Валерий Ермолаев получил два с половиной года условно. Также он обязан выплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Судом на два года ему запрещено занимать должности на гос и муниципальной службе. Обязан он и компенсировать причинённый ущерб.