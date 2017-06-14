Омскому чиновнику придётся заплатить 755 тысяч рублей за растрату

По иску омской прокуратуры суд обязал взыскать с бывшего главы Марьяновского городского поселения Евгения Зайцева более 755 тыс. руб. за ущерб, причинённый совершённым им преступлением. Муниципальный чиновник в октябре 2014 года приобрёл за счёт средств бюджета Марьяновского поселения квартиру по завышенной цене у аффилированного лица. Цель - получение материальной выгоды для продавца. Ведь сделка состоялась по завышенной стоимости. В правоохранительных органах посчитали, что своими действиями Зайцев причинил ущерб бюджету в размере более 755 тыс. руб.
- Ущерб в добровольном порядке возмещён не был, в связи с чем прокуратура направила в суд соответствующее заявление, - пояснили в областной прокуратуре.
Сам Зайцев был признан виновным в растрате и осуждён.
Не так уж часто доказывают вину чиновников в растрате и заставляют возместить ущерб. Может, сейчас другим неповадно станет.