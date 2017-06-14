Омскому чиновнику придётся заплатить 755 тысяч рублей за растрату

Бывший глава Марьяновского городского поселения Евгений Зайцев за бюджетный счёт приобрёл себе квартиру по завышенной стоимости.

По иску омской прокуратуры суд обязал взыскать с бывшего главы Марьяновского городского поселения Евгения Зайцева более 755 тыс. руб. за ущерб, причинённый совершённым им преступлением. Муниципальный чиновник в октябре 2014 года приобрёл за счёт средств бюджета Марьяновского поселения квартиру по завышенной цене у аффилированного лица. Цель - получение материальной выгоды для продавца. Ведь сделка состоялась по завышенной стоимости. В правоохранительных органах посчитали, что своими действиями Зайцев причинил ущерб бюджету в размере более 755 тыс. руб.

- Ущерб в добровольном порядке возмещён не был, в связи с чем прокуратура направила в суд соответствующее заявление, - пояснили в областной прокуратуре.

Сам Зайцев был признан виновным в растрате и осуждён.