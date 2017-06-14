Омскому чиновнику придётся заплатить 755 тысяч рублей за растрату
Общество  •  14 июня 2017, 10:35  •  печать

Омскому чиновнику придётся заплатить 755 тысяч рублей за растрату

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Бывший глава Марьяновского городского поселения Евгений Зайцев за бюджетный счёт приобрёл себе квартиру по завышенной стоимости.

По иску омской прокуратуры суд обязал взыскать с бывшего главы Марьяновского городского поселения Евгения Зайцева более 755 тыс. руб. за ущерб, причинённый совершённым им преступлением. Муниципальный чиновник в октябре 2014 года приобрёл за счёт средств бюджета Марьяновского поселения квартиру по завышенной цене у аффилированного лица. Цель - получение материальной выгоды для продавца. Ведь сделка состоялась по завышенной стоимости. В правоохранительных органах посчитали, что своими действиями Зайцев причинил ущерб бюджету в размере более 755 тыс. руб.

- Ущерб в добровольном порядке возмещён не был, в связи с чем прокуратура направила в суд соответствующее заявление, - пояснили в областной прокуратуре.

Сам Зайцев  был признан виновным в растрате и осуждён.

Теги  •  #преступление #прокуратура #растрата

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Комментарии
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Николай Каринин  •  14 июня 2017, 10:36

Не так уж часто доказывают вину чиновников в растрате и заставляют возместить ущерб. Может, сейчас другим неповадно станет.

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