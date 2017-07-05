Омичи заработали на торговле несуществующим сахаром шесть миллионов рублей
Происшествия  •   5 июля 2017, 10:45, последнее обновление 5 июля 2017, 11:00  •  печать

Омичи заработали на торговле несуществующим сахаром шесть миллионов рублей

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"Бизнесмены" заключали договоры поставки товара, получали оплату и скрывались с деньгами.

В Омске в ближайшее время начнётся суд над двумя омичами, обвиняемыми в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путём. Заместителем прокурора Омской области уже утверждено обвинительное заключение.

По мнению следствия, омичи заключили с одним из крупных торговых центров Омска договор на поставку сахарного песка. Поучили оплату за товар - 6,2 млн руб. Но сахара отгрузили всего на 1,5 млн руб. Оставшиеся деньги просто присвоили, ведь исполнять договорные обязательства они не собирались.

Любопытно, что поставленная в торговый комплекс продукция, досталась им бесплатно. Её они приобрели за 1,1 млн руб. у организации, находящейся в Челябинске. Но с поставщиком не расплатились.

Точно таким же способом предприимчивые омичи похитили у индивидуального предпринимателя пищевую продукцию на сумму более 230 тыс. руб., не расплатившись за неё после получения по договору поставки. Деньги, вырученные от таких махинаций, "бизнесмены" легализовали.

Вину в совершении преступления один из обвиняемых не признал, другой - признал частично. Уголовное дело будет передано в Куйбышевский районный суд.

Теги  •  #мошенничество #прокуратура #торговый центр

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