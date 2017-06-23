В Омске задержали бандитов, расстрелявших пять человек
Происшествия  •  23 июня 2017, 10:54, последнее обновление 23 июня 2017, 10:58  •  печать

В Омске задержали бандитов, расстрелявших пять человек

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Стали известны подробности криминальной разборки, во время которой злоумышленники расстреляли пять человек на проспекте Королёва. В настоящее время подозреваемые задержаны.

9 июня около 23:00 на проспекте Королёва неизвестные выстрелили в пятерых мужчин. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". В результате проведённых действий следователи вместе с полицейскими установили личности подозреваемых. В настоящее время злоумышленники задержаны.

По версии следствия, подозреваемые в масках несколько раз выстрелили в ноги приехавшим к ним на встречу пятерым мужчинам 22, 33, 37, 46 и 53 лет. Как уже писал "Омск Здесь", по словам очевидцев, злоумышленники совершили 16 выстрелов. После этого подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ-2114. Потерпевшие были доставлены в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли доказательства, после чего были установлены личности стрелявших. Ими оказались 29-летний омич, ранее судимый за избиение 16-летнего подростка, и его 26-летний знакомый, ранее судимый за имущественные преступления. В настоящее время они задержаны, 29-летнего подозреваемого арестовали, а его приятеля отправили под домашний арест.

Следователи нашли и изъяли части оружия, которые подозреваемые выбросили в Иртыш, а также автомобиль, находившийся в гараже. В настоящее время следствие продолжается.

Теги  •  #арест #городок Нефтяников #перестрелка #полиция #следственный комитет

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