Омской пенсионерке отдали вместо 100 тысяч рублей билеты "Банка приколов"

Пожилую женщину предупредили о новой реформе по обмену денег. Доверчивая омичка отдала всю наличность, которая хранилась в доме. Обмен получился неравным.

В дежурную часть пункта полиции "Чкаловский" обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что у нее похитили 100 тыс. руб. Выяснилось, утром у неё были две гостьи. Они представились сотрудниками пенсионного фонда. Поинтересовались, нет ли в доме крупных денежных купюр, а получив утвердительный ответ, рассказали о необходимости замены имеющихся средств на банкноты нового образца.

- Ничего не подозревающая пенсионерка достала все свои сбережения в размере 100 тыс. руб. и передала мошенницам. Ближе к вечеру, внимательно рассмотрев деньги, заметила, что это сувенирная продукция "Банка приколов". Пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Женщин разыскивает полиция.