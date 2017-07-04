Омской пенсионерке отдали вместо 100 тысяч рублей билеты "Банка приколов"
Происшествия  •   4 июля 2017, 16:59, последнее обновление 4 июля 2017, 19:41  •  печать

Омской пенсионерке отдали вместо 100 тысяч рублей билеты "Банка приколов"

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Пожилую женщину предупредили о новой реформе по обмену денег. Доверчивая омичка отдала всю наличность, которая хранилась в доме. Обмен получился неравным.

В дежурную часть пункта полиции "Чкаловский" обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что у нее похитили 100 тыс. руб. Выяснилось, утром у неё были две гостьи. Они представились сотрудниками пенсионного фонда. Поинтересовались, нет ли в доме крупных денежных купюр, а получив утвердительный ответ, рассказали о необходимости замены имеющихся средств на банкноты нового образца.

- Ничего не подозревающая пенсионерка достала все свои сбережения в размере 100 тыс. руб. и передала мошенницам. Ближе к вечеру, внимательно рассмотрев деньги, заметила, что это сувенирная продукция "Банка приколов". Пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Женщин разыскивает полиция.

Теги  •  #деньги #мошенничество #полиция

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  4 июля 2017, 19:37

Очень жалко пожилых, слабых, доверчивых! Жалко, что рядом с ней не оказалось её взрослого ребёнка, который мог бы её защитить. Надеюсь мошенников найдут, любой ценой взыщут украденное и ещё за моральный ущерб в пользу пожилой женщины.

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Влад Никитин  •  4 июля 2017, 21:30

Да хоть бы ее деньги вернули. Обидно, что эти мошенники не имеют ни стыда, ни совести, обманывая доверчивых пенсионеров.

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Евгений Ронин  •  4 июля 2017, 17:07

Удивительно, как легко люди впускают в дом мошенников и верят их сказкам. Сомневаюсь, что этих женщин найдут.

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