Омской пенсионерке отдали вместо 100 тысяч рублей билеты "Банка приколов"

В дежурную часть пункта полиции "Чкаловский" обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что у нее похитили 100 тыс. руб. Выяснилось, утром у неё были две гостьи. Они представились сотрудниками пенсионного фонда. Поинтересовались, нет ли в доме крупных денежных купюр, а получив утвердительный ответ, рассказали о необходимости замены имеющихся средств на банкноты нового образца.
- Ничего не подозревающая пенсионерка достала все свои сбережения в размере 100 тыс. руб. и передала мошенницам. Ближе к вечеру, внимательно рассмотрев деньги, заметила, что это сувенирная продукция "Банка приколов". Пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Женщин разыскивает полиция.
Очень жалко пожилых, слабых, доверчивых! Жалко, что рядом с ней не оказалось её взрослого ребёнка, который мог бы её защитить. Надеюсь мошенников найдут, любой ценой взыщут украденное и ещё за моральный ущерб в пользу пожилой женщины.
Да хоть бы ее деньги вернули. Обидно, что эти мошенники не имеют ни стыда, ни совести, обманывая доверчивых пенсионеров.
Удивительно, как легко люди впускают в дом мошенников и верят их сказкам. Сомневаюсь, что этих женщин найдут.