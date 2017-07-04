Уголовное дело омского строителя Бориса Медведева могут прекратить
Экономика  •   4 июля 2017, 10:17, последнее обновление 4 июля 2017, 14:17  •  печать

Уголовное дело омского строителя Бориса Медведева могут прекратить

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Глава ООО "СФ "Трест № 5" обвиняется в сокрытии от государства 16 млн руб. Его уголовное дело может быть закрыто, а в качестве наказания назначен судебный штраф.

В Куйбышевский районный суд поступило уголовное дело, возбуждённое в отношении известного омского строителя Бориса Медведева по ст. 199.2 УК РФ. Руководителя старейшей омской строительной компании "Трест № 5" обвиняют в сокрытии от государства 16 млн руб. налогов.

Как пояснила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова, к обвиняемому может быть применён один из новых видов наказания - судебный штраф. Суд прекращает уголовное дело или уголовное преследование, но назначает при этом судебный штраф.

По словам Ларисы Болдиновой, обвиняемый сотрудничал со следствием и не возражал против назначения ему подобной меры уголовно-правового характера. Ущерб, причинённый преступлением, возмещён.

ООО "СФ "Трест № 5" является застройщиком элитных омских домов. Трест возводил высотку на Иртышской набережной, более известную в народе как "золотой зуб", жилые комплексы "Ласточкино гнездо" и "Высоцкий".

Теги  •  #Борис Медведев #следственный комитет #суд

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