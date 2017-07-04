Омского строителя заподозрили в сокрытии 20 млн рублей налогов

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, бизнесмену вменяют часть вторую ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). По данным следствия, в 2013-2014 годах коммерсант приказал сотрудникам бухгалтерии включить в книгу покупок и отразить в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость в составе налоговых вычетов сумму налога, якобы уплаченную организацией, с которой у строительной компании не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений. Таким образом предприниматель уклонился от уплаты налога в размере 20,8 млн рублей. Сейчас в компании проводятся обыски, изучается финансовая документация.