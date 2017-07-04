Омского строителя заподозрили в сокрытии 20 млн рублей налогов
Происшествия  •   4 июля 2017, 13:17, последнее обновление 4 июля 2017, 13:28  •  печать

Омского строителя заподозрили в сокрытии 20 млн рублей налогов

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Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО "СК "Кедр", который подозревается в том, что скрыл от государства 20,8 млн рублей налогов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, бизнесмену вменяют часть вторую ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). По данным следствия, в 2013-2014 годах коммерсант приказал сотрудникам бухгалтерии включить в книгу покупок и отразить в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость в составе налоговых вычетов сумму налога, якобы уплаченную организацией, с которой у строительной компании не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений. Таким образом предприниматель уклонился от уплаты налога в размере 20,8 млн рублей. Сейчас в компании проводятся обыски, изучается финансовая документация.

Теги  •  #налоги #следственный комитет #строитель

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