По фиктивным документам омич "увёл" за границу почти 45 миллионов рублей

Деньги он перевёл на подставную фирму за несуществующий товар, который на территорию России не приходил.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, СУ УМВД России по г. Омску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего омича, который обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Следователи выяснили, что мужчина ещё в 2015 году перевёл через банк на счёт иностранной компании более 600 000 евро. В качестве основания для переводов он представил договор, согласно которому за поставку продукции в Россию компания требовала стопроцентную предоплату.

Тем не менее условия внешнеторговой следки по поставке товара исполнены не были. Как выяснилось, представленный договор оказался фиктивным, а иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность. Омская фирма, от имени которой заключался договор, носила номинальный характер. Сумма выполненных валютных переводов по курсу Центрального банка составила свыше 44,6 млн руб. За совершённое преступление омичу грозит до пяти лет лишения свободы.