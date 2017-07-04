По факту смертельного ДТП под Омском возбуждено уголовное дело
Происшествия  •   4 июля 2017, 10:48, последнее обновление 4 июля 2017, 14:12  •  печать

По факту смертельного ДТП под Омском возбуждено уголовное дело

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Правоохранители считают, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. В больнице на данный момент находятся два пострадавших. Медики борются за жизнь водителя, состояние которого оценивается как тяжёлое.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, по факту вчерашней аварии на Черлакском тракте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, ДТП произошло около 16:22 на 22-м километре Черлакского тракта, где столкнулись пассажирский микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter, гружёный кирпичами. От удара микроавтобус вылетел в кювет. Погибло два молодых человека. По данным регионального министерства здравоохранения, в больнице в настоящий момент находятся женщина и мужчина. Пострадавшая переведена в отделение. Состояние мужчины - водителя автобуса, тяжёлое, он в реанимации.

Официальная версия правоохранительных органов, по которой произошло ДТП, - водитель микроавтобуса не справился с управлением. Версию о том, что парень заснул за рулём, полицейские не подтверждают.

Теги  •  #дороги #ДТП #полиция #Черлакский тракт

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Комментарии
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Сергей Краснокутский  •  4 июля 2017, 11:38

Жалко двух молодых людей. Дай бог чтобы мужчина и женщина которые в больнице выжили.

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