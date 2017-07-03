Омич сбил насмерть мужчину на остановке

В Октябрьском округе произошло ДТП, жертвой которого стал 42-летний прохожий.

Около 9 часов утра автомобиль Daewoo Nexia, ехавший по улице 3-я Молодёжная, выскочил на полосу встречного движения. Пролетев через дорогу, машина сбила стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину. Затем автомобиль врезался в дерево.

За рулём Daewoo находился водитель 43 лет, которого госпитализировали прибывшие медики. 42-летний прохожий погиб на месте. Как сообщают очевидцы, в результате удара погибшего отбросило на 10-15 метров.

По факту аварии проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото: vk.com/regik55