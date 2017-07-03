Житель Саратова организовал в Омске нелегальный бизнес
Происшествия  •   3 июля 2017, 10:48, последнее обновление 3 июля 2017, 11:13  •  печать

Житель Саратова организовал в Омске нелегальный бизнес

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За сбыт в Омске контрафактных алкоголя и сигарет 26-летний житель Саратова может лишиться свободы на шесть лет.

В Омске завершено расследование уголовного дела о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий.

- Установлено, что сбыт контрафактной продукции осуществлял арендатор одного из металлических контейнеров, установленных на территории базы на ул. 10 лет Октября, - сообщили в СУ УМВД России по Омской области, - По версии следствия, обвиняемый, 26-летний житель города Саратова, прибыл в Омск к родственникам. В целях извлечения незаконного дохода в период с октября 2016 года по январь 2017 года он приобрёл немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия, которые реализовывал в розницу непосредственно в контейнере.

В ходе проверки было изъято более 2800 единиц спиртных напитков и более 2500 пачек сигарет на сумму более 1,4 млн рублей.

Добавим, что максимальная санкция ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - до шести лет лишения свободы.

Теги  •  #контрафактная продукция #Саратов #уголовное дело

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  3 июля 2017, 11:30

Сколько народу можно отравить этой контрафактной продукцией. Но никого это не останавливает.

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