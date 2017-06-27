В Омске закрыли уголовное дело в отношении омича, убившего жену и падчерицу

Мужчина, совершивший преступление, выбросился из окна, когда за ним пришли полицейские. Уголовное дело было закрыто из-за смерти подозреваемого.

Как уже писал "Омск Здесь", 14 февраля в полицию поступила информация об убийстве. Правоохранительные органы выехали на место преступления, где выяснилось, что жертвами стали омичка и её 14-летняя дочь. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

По предварительной версии следствия, в квартире многоэтажки, расположенной на улице 3-я Молодёжная, 40-летний мужчина во время ссоры нанёс ножевые ранения 32-летней сожительнице и 14-летней падчерице.

Установлено, что пьяный мужчина, убив семью, позвонил подруге сожительницы, которой рассказал о произошедшем. Женщина вызвала полицию, сама поехала на место происшествия и стала стучать в дверь. Когда приехали полицейские, они также пытались попасть в квартиру, однако омич выпрыгнул из окна девятого этажа.

Как пишет "Вечерний Омск", расследование уголовное дело было прекращено из-за смерти подозреваемого.