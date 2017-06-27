В Омске закрыли уголовное дело в отношении омича, убившего жену и падчерицу
Происшествия  •  27 июня 2017, 15:19, последнее обновление 27 июня 2017, 15:29  •  печать

В Омске закрыли уголовное дело в отношении омича, убившего жену и падчерицу

Автор:

Мужчина, совершивший преступление, выбросился из окна, когда за ним пришли полицейские. Уголовное дело было закрыто из-за смерти подозреваемого.

Как уже писал "Омск Здесь", 14 февраля в полицию поступила информация об убийстве. Правоохранительные органы выехали на место преступления, где выяснилось, что жертвами стали омичка и её 14-летняя дочь. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

По предварительной версии следствия, в квартире многоэтажки, расположенной на улице 3-я Молодёжная, 40-летний мужчина во время ссоры нанёс ножевые ранения 32-летней сожительнице и 14-летней падчерице.

Установлено, что пьяный мужчина, убив семью, позвонил подруге сожительницы, которой рассказал о произошедшем. Женщина вызвала полицию, сама поехала на место происшествия и стала стучать в дверь. Когда приехали полицейские, они также пытались попасть в квартиру, однако омич выпрыгнул из окна девятого этажа.

Как пишет "Вечерний Омск", расследование уголовное дело было прекращено из-за смерти подозреваемого.

Теги  •  #следственный комитет #убийство #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Орлова  •  27 июня 2017, 15:36

Жил, пил, убил, самоубился... Все, что мы когда узнаем об этом человеке. Гадко как-то.

Ответить
Последние новости
Константин Подбельский вернулся в омский SIM  •  сегодня, 13:55
Мэрии Омска могут разрешить продать имущество ПАТП для сохранения стоимости проезда  •  сегодня, 13:29  •   1
В Омске пройдёт фестиваль военно-патриотической песни  •  сегодня, 13:18
В Омске на шесть браков приходится четыре развода  •  сегодня, 12:19  •   2
Омичей позвали плести венки и прыгать через костёр  •  сегодня, 12:06
Белорусы заинтересовались омским воском  •  сегодня, 11:49
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400