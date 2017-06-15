Суд закрыл уголовное дело таксиста, облившего пассажира зелёнкой

Сегодня, 15 июня, завершился суд над омским таксистом, который заставил своего пассажира, не заплатившего за проезд, облиться зелёнкой. 22-летнего Игоря Хорошевского обвиняли по ст. 126 УК РФ - похищение человека. Зимой этого года он довёз пассажиров до посёлка Береговой. Но те отказались платить и выбежали из машины. Догоняя, он ударил одного пластиковой трубой по ногам. Затем 25-летнего парня подвёл к машине, посадил в багажник и увёз на другой конец города. Чтобы проучить строптивого пассажира заставил его облить лицо зелёнкой, а этот процесс заснял на видео, которое потом разлетелось по всем соцсетям.

- Потерпевший, проведя в багажнике около часа, обратился в медучреждение с жалобами на боли в области челюсти. Как потом выяснилось, у него был перелом челюсти. Его он получил два дня назад и такси он вызвал для того, чтобы ехать в больницу, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. - В ходе следствия обвиняемый вину признал частично, объяснив свои действия тем, что хотел проучить нерадивого пассажира.

Но в суде выяснилось, что парень претензий к своему обидчику не имеет. Поэтому судья, учитывая мнение потерпевшего и подсудимого, прекратил уголовное дело за примирением сторон.