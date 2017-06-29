Двое омичей, пронёсших через границу 45 кг марихуаны, пойдут под суд

В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Омска, которые пешком принесли из Казахстана 45 кг марихуаны и 2 кг гашиша.

Исполняющий обязанности прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух омичей. Они обвиняются в контрабанде наркотиков, совершённой группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на сбыт наркотиков.

Установлено, что утром 12 апреля в 5 км от Государственной границы РФ сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области задержали подозреваемых, которые шли пешком из Казахстана в Россию, минуя пограничные пункты пропуска. При этом они незаконно пронесли на территорию страны более 45 кг марихуаны и около 2 кг гашиша, которые оставили в лесном массиве в 3 км от села Белосток Одесского района Омской области. В дальнейшем они планировали сбыть наркотики.

Суд арестовал подозреваемых. В настоящее время уголовное дело направлено в Одесский районный суд для рассмотрения. Омичам грозит до 20 лет лишения свободы.