Машину омички чуть не обокрали, пока она кормила птиц

Злоумышленница забралась в машину 30-летней омички и чуть не ограбила, пока та отходила с дочерью кормить птиц в "Птичьей гавани".

28 июня на остановке общественного транспорта "Птичья гавань" произошло преступление. 30-летняя омичка приехала с парк вместе с дочерью покормить птиц. Свой автомобиль "Хонда-Фит" она припарковала возле остановки.

Когда через некоторое время она вернулась, женщина обнаружила в салоне автомобиля незнакомку, которая рылась в сумке потерпевшей. Омичка вызвала полицию, а затем вместе с прохожим удерживала злоумышленницу до приезда патрульных постовых. Ущерб составил 3150 руб.

Подозреваемой оказалась ранее судимая за кражи 28-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".