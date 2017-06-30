Машину омички чуть не обокрали, пока она кормила птиц

28 июня на остановке общественного транспорта "Птичья гавань" произошло преступление. 30-летняя омичка приехала с парк вместе с дочерью покормить птиц. Свой автомобиль "Хонда-Фит" она припарковала возле остановки.
Когда через некоторое время она вернулась, женщина обнаружила в салоне автомобиля незнакомку, которая рылась в сумке потерпевшей. Омичка вызвала полицию, а затем вместе с прохожим удерживала злоумышленницу до приезда патрульных постовых. Ущерб составил 3150 руб.
Подозреваемой оказалась ранее судимая за кражи 28-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".