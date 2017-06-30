Машину омички чуть не обокрали, пока она кормила птиц
Происшествия  •  30 июня 2017, 17:06, последнее обновление 3 июля 2017, 10:03  •  печать

Машину омички чуть не обокрали, пока она кормила птиц

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Злоумышленница забралась в машину 30-летней омички и чуть не ограбила, пока та отходила с дочерью кормить птиц в "Птичьей гавани".

28 июня на остановке общественного транспорта "Птичья гавань" произошло преступление. 30-летняя омичка приехала с парк вместе с дочерью покормить птиц. Свой автомобиль "Хонда-Фит" она припарковала возле остановки.

Когда через некоторое время она вернулась, женщина обнаружила в салоне автомобиля незнакомку, которая рылась в сумке потерпевшей. Омичка вызвала полицию, а затем вместе с прохожим удерживала злоумышленницу до приезда патрульных постовых. Ущерб составил 3150 руб.

Подозреваемой оказалась ранее судимая за кражи 28-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Теги  •  #грабеж #Птичья гавань

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