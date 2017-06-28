Омич украл из магазина коньяк, находясь под следствием
Происшествия  •  28 июня 2017, 12:44, последнее обновление 28 июня 2017, 13:11  •  печать

Омич украл из магазина коньяк, находясь под следствием

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Рецидивист хотел ограбить магазин на улице Заозёрной, поэтому пронёс мимо кассы по две бутылки коньяка и настойки общей стоимостью 5400 руб. Однако покинуть магазин ему не удалось.

В отделе полиции № 7 в отношении 42-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Злоумышленника задержали на месте преступления - в магазине по улице Заозёрной.

По словам участников происшествия, мужчина с двумя бутылками коньяка и двумя бутылками настойки прошёл мимо кассы, проигнорировав слова кассира об оплате товара. Работники магазина не позволили злоумышленнику покинуть торговый зал и вызвали полицию. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Также у него изъяли алкоголь на общую сумму 5400 рублей.

Отметим, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в том же отделе полиции в отношении него расследуется уголовное дело по статье "Кража". Мужчина пытался вынести под курткой кофе и коньяк на сумму 4230 руб. из магазина на проспекте Мира. Однако и в том случае он также был задержан на месте преступления.

Теги  •  #алкоголь #грабеж #кража #рецидивист

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  28 июня 2017, 15:04

Такие люди умеют жить только по принципу "украл-выпил-в тюрьму". И вообще, нечего им на свободе делать.

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Злата Маркова  •  28 июня 2017, 14:38

Вот и смысл оставлять неисправимых рецидивистов на свободе, пока идет следствие? Они за это время еще не раз отметятся в протоколах.

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