Омич украл из магазина коньяк, находясь под следствием

Рецидивист хотел ограбить магазин на улице Заозёрной, поэтому пронёс мимо кассы по две бутылки коньяка и настойки общей стоимостью 5400 руб. Однако покинуть магазин ему не удалось.

В отделе полиции № 7 в отношении 42-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Злоумышленника задержали на месте преступления - в магазине по улице Заозёрной.

По словам участников происшествия, мужчина с двумя бутылками коньяка и двумя бутылками настойки прошёл мимо кассы, проигнорировав слова кассира об оплате товара. Работники магазина не позволили злоумышленнику покинуть торговый зал и вызвали полицию. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Также у него изъяли алкоголь на общую сумму 5400 рублей.

Отметим, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в том же отделе полиции в отношении него расследуется уголовное дело по статье "Кража". Мужчина пытался вынести под курткой кофе и коньяк на сумму 4230 руб. из магазина на проспекте Мира. Однако и в том случае он также был задержан на месте преступления.