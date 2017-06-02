Омич подделывал врачебные рецепты, чтобы покупать наркотики

26-летний мужчина обманул врача, сказав, что его родственнику, больному раком, требуется лекарство. После чего подозреваемый подделал больничные бланки, чтобы купить сильнодействующий препарат.

В одной из аптек Центрального округа полицейские задержали 26-летнего мужчину, который пытался купить сильнодействующие вещества по рецептурному бланку, подлинность которого показалась фармацевту сомнительной. Изъятый бланк, позволяющий приобрести психотропный анальгетик, полицейские направили на исследование.

Результат экспертизы показал, что рецепт - это цветная копия, снятая с оригинала. Оказалось, что задержанный хотел купить лекарство, чтобы пользоваться им вместо наркотиков. Чтобы получить рецепт, он обманул врача, сказав, что его родственнику с онкологией требуется препарат.

Кроме того, подозреваемый изготовил ещё 7 поддельных рецептов с помощью ксерокса и купил по ним таблетки в аптеках, расположенных в разных районах города. В настоящее время все поддельные бланки были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Омичу грозит до двух лет лишения свободы.