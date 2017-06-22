В Омске угонявший автомобили рецидивист попался на краже велосипеда

Злоумышленник пытался похитить велосипед, пристёгнутый замком в одном из дворов на улице Фёдора Крылова, но его спугнули сотрудники Росгвардии.

Сегодня, 22 июня, около 3 часов ночи экипаж Росгвардии во время патрулирования жилых микрорайонов, расположенных рядом с Иртышской Набережной, заметили мужчину, катившего велосипед во дворе одного из домов на улице Фёдора Крылова. При виде служебного автомобиля мужчина откатил велосипед в обратном направлении и поставил около крыльца многоэтажки, а сам скрылся в соседнем подъезде.

У закрытой двери группа задержания нашла брошенную в спешке спортивную сумку, из которой виднелись инструменты: отвёртка и крупные кусачки для перекусывания кабелей. Сам подозреваемый нашёлся в тёмном подъезде на пятом этаже.

Во время осмотра лестничной площадки сотрудники Росгвардии обратили внимание на торчащий кусок ткани из дверцы электрощита. Открыв его, они нашли перчатки, срезанный велосипедный замок, фонарик и шокер.

41-летний задержанный живёт в другом районе города, но у него есть специальный ключ, который открывает входные двери разных домов, оборудованных домофонами. Велосипед он приметил возле подъезда и срезал замок, но заметив приближавшихся сотрудников, вернул украденное.

Отметим, злоумышленник был ранее судим пять раз за угоны автомобилей и кражи велосипедов. В настоящее время он передан полиции.