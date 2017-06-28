Суд оштрафовал омича, унижавшего в интернете жителей Кавказа и Средней Азии
Происшествия  •  28 июня 2017, 11:56  •  печать

Суд оштрафовал омича, унижавшего в интернете жителей Кавказа и Средней Азии

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В Омске вынесен приговор жителю Омска за унижение достоинства человека по расовому признаку. Мужчине придется заплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор в отношении омича, который обвиняется части 1 ст. 282 УК РФ. Суд установил, что 30 мая 2016 года мужчина находился у себя дома, когда с помощью личных страниц соцсетях опубликовал в одном из сообществ комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности и происхождения.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Теги  •  #иностранцы #интернет #штраф

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