Суд оштрафовал омича, унижавшего в интернете жителей Кавказа и Средней Азии

В Омске вынесен приговор жителю Омска за унижение достоинства человека по расовому признаку. Мужчине придется заплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор в отношении омича, который обвиняется части 1 ст. 282 УК РФ. Суд установил, что 30 мая 2016 года мужчина находился у себя дома, когда с помощью личных страниц соцсетях опубликовал в одном из сообществ комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности и происхождения.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.