Школьница из Омска оскорбляла иностранцев, притворившись мужчиной

Несовершеннолетняя омичка создала мужской аккаунт в социальной сети и стала распространять с его помощью материалы сомнительного содержания.

В Первомайский районный суд поступило уголовное дело, возбуждённое в отношении несовершеннолетней жительницы Омска. Её обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии.

По версии следствия, в 2014 году школьница создала в одной из социальных сетей страницу под ником "Влад Сулимов" и начала публиковать фотографии и тексты сомнительного содержания.

- Омичка размещала изображения, содержащие рисунки, фотографии и тексты, с целью возбуждения у пользователей социальной сети чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности и происхождения, а именно по отношению к представителям народов Кавказа и Средней Азии, национальной группы "евреи" и мусульман, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Теперь несовершеннолетней предстоит ответить за свои действия перед законом.