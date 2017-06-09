ИКЕА 1200*90
Школьница из Омска оскорбляла иностранцев, притворившись мужчиной
Общество  •   9 июня 2017, 15:25  •  печать

Школьница из Омска оскорбляла иностранцев, притворившись мужчиной

Автор:

Несовершеннолетняя омичка создала мужской аккаунт в социальной сети и стала распространять с его помощью материалы сомнительного содержания.

В Первомайский районный суд поступило уголовное дело, возбуждённое в отношении несовершеннолетней жительницы Омска. Её обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии.

По версии следствия, в 2014 году школьница создала в одной из социальных сетей страницу под ником "Влад Сулимов" и начала публиковать фотографии и тексты сомнительного содержания.

- Омичка размещала изображения, содержащие рисунки, фотографии и тексты, с целью возбуждения у пользователей социальной сети чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности и происхождения, а именно по отношению к представителям народов Кавказа и Средней Азии, национальной группы "евреи" и мусульман, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Теперь несовершеннолетней предстоит ответить за свои действия перед законом.

Теги  •  #интернет #суд #экстремизм

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Ада С  •  9 июня 2017, 15:42

Это все от плохого воспитания и проблем в семье, где, скорей всего, так же относятся к другим людям.

Ответить
Последние новости
Омская область на 58 % увеличила поставки леса в Китай  •  сегодня, 16:44
Охранники поймали омича, избившего продавщицу и напавшего на прохожую  •  сегодня, 16:33
Хоккеиста Семёнова, на которого претендовал "Авангард", признали свободным агентом  •  сегодня, 16:15
Омский русский народный хор представит новую программу  •  сегодня, 15:16
LIVE: Fashion show. Профи-показ в Омске  •  сегодня, 14:44  •    •  Live
Кино в Омске: боимся "Мумии", плачем с "Анной Карениной" и бегаем с собакой Брюса Уиллиса  •  сегодня, 13:30  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400