В Омске два друга получили условные сроки за экстремизм в соцсетях

В Омске вынесли приговор двум местным жителям, которые публиковали в интернете экстремистские материалы. Один из них получил 2 года и 2 месяца условно, а другой - полтора года условно.

Следственный комитет России по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговоров двум омичам 20 и 22 лет. Они признаны виновными по части 1 ст. 282 УК РФ и части 2 ст. 280 УК РФ.

Следствие и суд установили, что подсудимые выкладывали в соцсети графические изображения, записи и аудиозаписи, которые были направлены на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы по признакам расы и происхождения, и призывы к экстремизму.

Свою вину в совершении преступлений омичи признали полностью. Советский районный суд Омска назначил одному из них наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Его друг получил полтора года условно с испытательным сроком в полтора года.