ИКЕА 1200*90
В Омске два друга получили условные сроки за экстремизм в соцсетях
Происшествия  •  31 мая 2017, 12:26, последнее обновление 31 мая 2017, 12:30  •  печать

В Омске два друга получили условные сроки за экстремизм в соцсетях

Автор:

В Омске вынесли приговор двум местным жителям, которые публиковали в интернете экстремистские материалы. Один из них получил 2 года и 2 месяца условно, а другой - полтора года условно.

Следственный комитет России по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговоров двум омичам 20 и 22 лет. Они признаны виновными по части 1 ст. 282 УК РФ и части 2 ст. 280 УК РФ.

Следствие и суд установили, что подсудимые выкладывали в соцсети графические изображения, записи и аудиозаписи, которые были направлены на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы по признакам расы и происхождения, и призывы к экстремизму.

Свою вину в совершении преступлений омичи признали полностью. Советский районный суд Омска назначил одному из них наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Его друг получил полтора года условно с испытательным сроком в полтора года.

Теги  •  #соцсеть #суд #условный срок #экстремизм

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Вайз  •  31 мая 2017, 12:38

Это, конечно, послужит им уроком! - хотя, вполне вероятно, что обозлит и подтолкнет к дальнейшему "развитию" - будут осторожнее и хитрее: будут публиковать то же самое, только меняя ай-пи адреса, псевдонимы, технику, местоположение и т.п.

Ответить
Последние новости
"Кто наделал, тот и должен подтирать". Правительство Омской области снизило ставки на аренду земли  •  сегодня, 17:07
Строители назвали дату перекрытия улицы Ленина  •  сегодня, 16:59
В Омске изменит работу светофор в центре города  •  сегодня, 16:44
Нормативы на ОДН больше не будут шокировать омичей  •  сегодня, 16:16  •   1
Народ пожелал новому замглавы омского Минстроя "поработать подольше"  •  сегодня, 15:35
Омский дендросад имени Гензе откроет сезон экскурсий  •  сегодня, 15:34
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400