В Омске два друга получили условные сроки за экстремизм в соцсетях

Следственный комитет России по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговоров двум омичам 20 и 22 лет. Они признаны виновными по части 1 ст. 282 УК РФ и части 2 ст. 280 УК РФ.
Следствие и суд установили, что подсудимые выкладывали в соцсети графические изображения, записи и аудиозаписи, которые были направлены на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы по признакам расы и происхождения, и призывы к экстремизму.
Свою вину в совершении преступлений омичи признали полностью. Советский районный суд Омска назначил одному из них наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Его друг получил полтора года условно с испытательным сроком в полтора года.
Это, конечно, послужит им уроком! - хотя, вполне вероятно, что обозлит и подтолкнет к дальнейшему "развитию" - будут осторожнее и хитрее: будут публиковать то же самое, только меняя ай-пи адреса, псевдонимы, технику, местоположение и т.п.