Омич в своей квартире устроил алкомаркет по продаже "палёного" мартини и виски

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, СУ УМВД России по Омску завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Советского округа. Предприимчивый омич организовал в своей квартире торговый зал и занимался реализацией нелегального алкоголя и табачной продукции.

Как считают омские следователи, фигурант уголовного дела в период с апреля 2015 по июль 2016 года с целью последующей незаконной розничной продажи приобрёл 40 000 единиц немаркированной алкогольной продукции и 13 600 единиц табачных изделий. Контрафактный товар он хранил и реализовывал в жилом доме на ул. Заозёрной, а также в помещении четырёх гаражных боксов в Советском округе.

- В ходе следственных действий установлено, что в частном доме обвиняемый оборудовал одну из комнат под торговый зал, организовал витрину с образцами реализуемых спиртных напитков и сигарет и через окна незаконно сбывал продукцию в дневное и ночное время, - пояснили полицейские. - Следователями и сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску пресечена попытка незаконного сбыта алкогольной продукции и табачных изделий на сумму более 62 млн руб.

Владельцу алкомаркетов грозит реальный срок. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса - незаконное предпринимательство, а также приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.