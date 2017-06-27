Омич в своей квартире устроил алкомаркет по продаже "палёного" мартини и виски
Происшествия  •  27 июня 2017, 11:58  •  печать

Омич в своей квартире устроил алкомаркет по продаже "палёного" мартини и виски

Автор:

Из квартиры предприимчивого мужчины полицейские изъяли нелегальной алкогольной и табачной продукции на сумму, превышающую 62 млн руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, СУ УМВД России по Омску завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Советского округа. Предприимчивый омич организовал в своей квартире торговый зал и занимался реализацией нелегального алкоголя и табачной продукции.

Как считают омские следователи, фигурант уголовного дела в период с апреля 2015 по июль 2016 года с целью последующей незаконной розничной продажи приобрёл 40 000 единиц немаркированной алкогольной продукции и 13 600 единиц табачных изделий. Контрафактный товар он хранил и реализовывал в жилом доме на ул. Заозёрной, а также в помещении четырёх гаражных боксов в Советском округе.

- В ходе следственных действий установлено, что в частном доме обвиняемый оборудовал одну из комнат под торговый зал, организовал витрину с образцами реализуемых спиртных напитков и сигарет и через окна незаконно сбывал продукцию в дневное и ночное время, - пояснили полицейские. - Следователями и сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску пресечена попытка незаконного сбыта алкогольной продукции и табачных изделий на сумму более 62 млн руб.

  

Владельцу алкомаркетов грозит реальный срок. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса - незаконное предпринимательство, а также приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

Теги  •  #нелегальный алкоголь #полиция #табачные изделия

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгения Шелохова  •  27 июня 2017, 12:04

Сколько людей погибают от употребления такой паленки, а меньше ее не становится(

Ответить
Евгений Ронин  •  27 июня 2017, 15:20

Потому что нелегальная торговля алкоголем приносит огромные прибыли, вот и рискуют своей свободой и жизнями других людей.

Ответить
Последние новости
Константин Подбельский вернулся в омский SIM  •  сегодня, 13:55
Мэрии Омска могут разрешить продать имущество ПАТП для сохранения стоимости проезда  •  сегодня, 13:29  •   1
В Омске пройдёт фестиваль военно-патриотической песни  •  сегодня, 13:18
В Омске на шесть браков приходится четыре развода  •  сегодня, 12:19  •   2
Омичей позвали плести венки и прыгать через костёр  •  сегодня, 12:06
Белорусы заинтересовались омским воском  •  сегодня, 11:49
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400