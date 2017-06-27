Омич отдал банковскую карту подруге, а потом обвинил её в краже
Происшествия  •  27 июня 2017, 11:33  •  печать

Омич отдал банковскую карту подруге, а потом обвинил её в краже

Автор:

Жителю Омской области грозит до двух лет тюрьмы за ложный донос.

Вчера, 26 июня, в ОМВД России по Черлакскому району было возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса в отношении 39-летнего жителя села Красный Октябрь. Ранее омич пришёл в полицию с сообщением о том, что с его кредитной банковской карты похитили 15 тыс. руб.

Омич, предупреждённый об уголовной ответственности за ложный донос, написал заявление, в котором указал, что похищенная сумма денег является для него значительным ущербом. Также он высказал предположения, что подозревает свою 25-летнюю знакомую, которая в октябре целый месяц гостила у него, а потом уехала домой. Позже мужчина подключил услугу онлайн-банкинга, и обнаружил, что со счёта пропали 15 тыс. руб.

Оперативники выехали в соседний район и опросили подозреваемую. Девушка рассказала, что мужчина сам дал ей карту, разрешив тратить деньги на покупки. Во время проведения очной ставки омич сознался в том, что сообщил ложные сведения. Теперь ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до двух лет или лишения свободы на аналогичный период.

Теги  •  #банковская карта #кража #ложное сообщение #обязательные работы #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Константин Подбельский вернулся в омский SIM  •  сегодня, 13:55
Мэрии Омска могут разрешить продать имущество ПАТП для сохранения стоимости проезда  •  сегодня, 13:29  •   1
В Омске пройдёт фестиваль военно-патриотической песни  •  сегодня, 13:18
В Омске на шесть браков приходится четыре развода  •  сегодня, 12:19  •   2
Омичей позвали плести венки и прыгать через костёр  •  сегодня, 12:06
Белорусы заинтересовались омским воском  •  сегодня, 11:49
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400