Омич отдал банковскую карту подруге, а потом обвинил её в краже

Вчера, 26 июня, в ОМВД России по Черлакскому району было возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса в отношении 39-летнего жителя села Красный Октябрь. Ранее омич пришёл в полицию с сообщением о том, что с его кредитной банковской карты похитили 15 тыс. руб.

Омич, предупреждённый об уголовной ответственности за ложный донос, написал заявление, в котором указал, что похищенная сумма денег является для него значительным ущербом. Также он высказал предположения, что подозревает свою 25-летнюю знакомую, которая в октябре целый месяц гостила у него, а потом уехала домой. Позже мужчина подключил услугу онлайн-банкинга, и обнаружил, что со счёта пропали 15 тыс. руб.

Оперативники выехали в соседний район и опросили подозреваемую. Девушка рассказала, что мужчина сам дал ей карту, разрешив тратить деньги на покупки. Во время проведения очной ставки омич сознался в том, что сообщил ложные сведения. Теперь ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до двух лет или лишения свободы на аналогичный период.