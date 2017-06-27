В Омске водителю врезавшейся в дерево маршрутки грозит четыре года тюрьмы
Происшествия  •  27 июня 2017, 08:26, последнее обновление 27 июня 2017, 09:40  •  печать

В Омске водителю врезавшейся в дерево маршрутки грозит четыре года тюрьмы

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Полиция завершила расследование уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирской "Газели".

Специализированным следственным подразделением СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего 19 августа 2016 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Тогда пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту № 392, на улице 10-я Чередовая выехала на встречную полосу и врезалась в дерево и бетонный блок. В салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель и восемь пассажиров.

Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель маршрутки был трезв. Он утверждал, что был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы не задавить выбежавших на дорогу детей. Однако автотехническая экспертиза показала, что при снижении скорости у водителя была возможность избежать столкновения. Маневр с выездом на встречную полосу признан необоснованным. Маршрутчику грозит до четырёх лет лишения свободы по ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Теги  •  #авария #ДТП

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  27 июня 2017, 09:04

Скорее всего, водитель серьезно превысил скорость и потому был вынужден выехать на "встречку". Впрочем, суд разберется.

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