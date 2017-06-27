В Омске водителю врезавшейся в дерево маршрутки грозит четыре года тюрьмы

Специализированным следственным подразделением СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего 19 августа 2016 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Тогда пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту № 392, на улице 10-я Чередовая выехала на встречную полосу и врезалась в дерево и бетонный блок. В салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель и восемь пассажиров.

Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель маршрутки был трезв. Он утверждал, что был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы не задавить выбежавших на дорогу детей. Однако автотехническая экспертиза показала, что при снижении скорости у водителя была возможность избежать столкновения. Маневр с выездом на встречную полосу признан необоснованным. Маршрутчику грозит до четырёх лет лишения свободы по ч. 2 ст. 264 УК РФ.