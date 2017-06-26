В Омской области бык забодал пастуха
Происшествия  •  26 июня 2017, 17:25  •  печать

В Омской области бык забодал пастуха

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Бык несколько раз ударил пастуха рогами, но омич решил отлежаться и не ехать в больницу. Через несколько дней мужчина скончался.

23 июня около 6 часов утра в деревне Первый Шаг Черлакского района Омской области было обнаружено тело 64-летнего мужчины в собственном доме. Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно известно, что 64-летний пастух находился на выпасе, когда односельчанин услышал его крики. Мужчина взял палку и бросился на помощь: отогнал быка от пастуха, которого животное несколько раз ударило рогами.

Однако пастух отказался от вызова медиков, объяснив, что отлежится дома. Через некоторое время он скончался от полученных травм. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего и вынесено процессуальное решение.

Теги  •  #бык #доследственная проверка #пастух

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