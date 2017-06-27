В центре Омска сбили пьяного мужчину
Происшествия  •  27 июня 2017, 07:45, последнее обновление 27 июня 2017, 09:42  •  печать

В центре Омска сбили пьяного мужчину

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Омич пытался перебежать улицу Красный Путь, но был сбит автомобилем.

В центре Омска в районе остановки общественного транспорта "Улица Рабиновича" произошло ДТП. Как сообщают пользователи социальных сетей, мужчина пытался перебежать улицу Красный Путь и угодил под колёса автомобиля. Свидетели предполагают, что пострадавший был пьян. Молодой человек был госпитализирован на подъехавшем быстро автомобиле скорой помощи.

В комментариях омичи отмечают, что в этом месте часто пешеходы пытаются пересечь проезжую часть, отказываясь пройти лишних 50 метров до перехода. Также горожане рассуждают о том, какое наказание может ждать водителя.

 

 

Теги  •  #авария #ДТП

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  27 июня 2017, 09:39

Да, к трагедии привела обычная человеческая глупость и расхлябанность. Дома бы сидели, что ли.

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