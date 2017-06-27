В центре Омска сбили пьяного мужчину

В центре Омска в районе остановки общественного транспорта "Улица Рабиновича" произошло ДТП. Как сообщают пользователи социальных сетей, мужчина пытался перебежать улицу Красный Путь и угодил под колёса автомобиля. Свидетели предполагают, что пострадавший был пьян. Молодой человек был госпитализирован на подъехавшем быстро автомобиле скорой помощи.

В комментариях омичи отмечают, что в этом месте часто пешеходы пытаются пересечь проезжую часть, отказываясь пройти лишних 50 метров до перехода. Также горожане рассуждают о том, какое наказание может ждать водителя.