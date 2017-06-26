Прохожие украли у омича мобильный после просьбы одолжить деньги на проезд

Двух мужчин возмутило желание омича занять деньги на проезд в общественном транспорте, поэтому они избили его и украли мобильный телефон.

24 июня около 10:30 группа вневедомственной охраны следовала по маршруту патрулирования. На улице Пушкина её остановил омич.

Он рассказал, что у остановки транспорта подошёл к двум мужчинам с просьбой одолжить небольшую сумму денег, чтобы оплатить поездку в транспорте. В ответ на это незнакомцы избили его и отобрали мобильный телефон, после чего скрылись.

Убедившись, что потерпевшему не требуется госпитализация, сотрудники Росгвардии посадили его в служебный автомобиль и приступили к поиску злоумышленников. Через 10 минут они были задержаны.

Отметим, что один из подозреваемых ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".