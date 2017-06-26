Прохожие украли у омича мобильный после просьбы одолжить деньги на проезд
Происшествия  •  26 июня 2017, 15:51, последнее обновление 26 июня 2017, 15:54  •  печать

Прохожие украли у омича мобильный после просьбы одолжить деньги на проезд

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Двух мужчин возмутило желание омича занять деньги на проезд в общественном транспорте, поэтому они избили его и украли мобильный телефон.

24 июня около 10:30 группа вневедомственной охраны следовала по маршруту патрулирования. На улице Пушкина её остановил омич.

Он рассказал, что у остановки транспорта подошёл к двум мужчинам с просьбой одолжить небольшую сумму денег, чтобы оплатить поездку в транспорте. В ответ на это незнакомцы избили его и отобрали мобильный телефон, после чего скрылись.

Убедившись, что потерпевшему не требуется госпитализация, сотрудники Росгвардии посадили его в служебный автомобиль и приступили к поиску злоумышленников. Через 10 минут они были задержаны.

Отметим, что один из подозреваемых ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Теги  •  #грабеж #мобильный телефон #Росгвардия #уголовное дело

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Комментарии
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Александр Комаров  •  26 июня 2017, 16:01

Сюжет этой новости так лихо закручен, что хоть криминальный сериал снимай.

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