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Грабители избили омичей и забрали у них деньги и мобильные телефоны
Происшествия  •  30 мая 2017, 16:27, последнее обновление 30 мая 2017, 17:07  •  печать

Грабители избили омичей и забрали у них деньги и мобильные телефоны

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Полицейские задержали злоумышленников, которые напали на двух омичей на проспекте Мира. За грабёж им грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию обратились 37- и 42-летний мужчины. Они рассказали, что около 12 часов ночи на проспекте Мира между ними и группой неизвестных людей произошёл конфликт, в результате которого незнакомцы избили их и украли сумки с документами, деньгами и мобильными телефонами. Причинённый ущерб они оценили в 90 тыс. руб.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили личности злоумышленников. Двух из них задержали недалеко от места преступления, третьего - у него дома в соседнем дворе. В ходе обыска в его жилье следователь нашёл похищенный телефон.

Все подозреваемые ранее были неоднократно судимы. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #грабеж #деньги #мобильный телефон #уголовное дело

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  30 мая 2017, 18:53

Какой же это конфликт, это же грабеж самый настоящий, хорошо полиция сработала, всегда им таких успехов

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Виктор Монин  •  30 мая 2017, 21:04

Скорее всего, конфликт был специально спровоцирован. Речь ведь о рецидивистах идет.

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Евгений Ронин  •  30 мая 2017, 20:26

Да, главное, что их задержали и снова надолго избавят людей от их общества.

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