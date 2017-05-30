Грабители избили омичей и забрали у них деньги и мобильные телефоны

Полицейские задержали злоумышленников, которые напали на двух омичей на проспекте Мира. За грабёж им грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию обратились 37- и 42-летний мужчины. Они рассказали, что около 12 часов ночи на проспекте Мира между ними и группой неизвестных людей произошёл конфликт, в результате которого незнакомцы избили их и украли сумки с документами, деньгами и мобильными телефонами. Причинённый ущерб они оценили в 90 тыс. руб.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили личности злоумышленников. Двух из них задержали недалеко от места преступления, третьего - у него дома в соседнем дворе. В ходе обыска в его жилье следователь нашёл похищенный телефон.

Все подозреваемые ранее были неоднократно судимы. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.