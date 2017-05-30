Грабители избили омичей и забрали у них деньги и мобильные телефоны

В полицию обратились 37- и 42-летний мужчины. Они рассказали, что около 12 часов ночи на проспекте Мира между ними и группой неизвестных людей произошёл конфликт, в результате которого незнакомцы избили их и украли сумки с документами, деньгами и мобильными телефонами. Причинённый ущерб они оценили в 90 тыс. руб.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили личности злоумышленников. Двух из них задержали недалеко от места преступления, третьего - у него дома в соседнем дворе. В ходе обыска в его жилье следователь нашёл похищенный телефон.
Все подозреваемые ранее были неоднократно судимы. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Какой же это конфликт, это же грабеж самый настоящий, хорошо полиция сработала, всегда им таких успехов
Скорее всего, конфликт был специально спровоцирован. Речь ведь о рецидивистах идет.
Да, главное, что их задержали и снова надолго избавят людей от их общества.