Двое жителей Омской области лишили пожилого рыбака автомобиля

Два жителя Шербакульского района 20-ти и 21-го года угнали ВАЗ-2107 у 66-летнего рыбака, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина собирался на рыбалку и уложил в автомобиль все необходимые вещи и документы, оставив ключи в замке зажигания.
Угонщики были задержаны на границе Шербакульского и Азовского районов. Они пытались вернуться на попутках домой из Омска. Автомобиль был оставлен ими у спортивного комплекса на Левобережье. Парни бросили машину, увидев автомобиль ДПС.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.
Хух, ну хоть задержали грабителей, а то очень жаль пенсионера. Когда же у нас будет меньше преступности?
Когда молодым жителям пригородов станет выгоднее работать, чем воровать машины у стариков.