Двое жителей Омской области лишили пожилого рыбака автомобиля

В Омской области будут судить двух угонщиков из Шербакульского района.

Два жителя Шербакульского района 20-ти и 21-го года угнали ВАЗ-2107 у 66-летнего рыбака, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина собирался на рыбалку и уложил в автомобиль все необходимые вещи и документы, оставив ключи в замке зажигания.

Угонщики были задержаны на границе Шербакульского и Азовского районов. Они пытались вернуться на попутках домой из Омска. Автомобиль был оставлен ими у спортивного комплекса на Левобережье. Парни бросили машину, увидев автомобиль ДПС.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.