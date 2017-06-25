Двое жителей Омской области лишили пожилого рыбака автомобиля
Происшествия  •  25 июня 2017, 14:28, последнее обновление 25 июня 2017, 14:30  •  печать

Двое жителей Омской области лишили пожилого рыбака автомобиля

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В Омской области будут судить двух угонщиков из Шербакульского района.

Два жителя Шербакульского района 20-ти и 21-го года угнали ВАЗ-2107 у 66-летнего рыбака, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина собирался на рыбалку и уложил в автомобиль все необходимые вещи и документы, оставив ключи в замке зажигания.

Угонщики были задержаны на границе Шербакульского и Азовского районов. Они пытались вернуться на попутках домой из Омска. Автомобиль был оставлен ими у спортивного комплекса на Левобережье. Парни бросили машину, увидев автомобиль ДПС.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.

Теги  •  #угон #Шербакульский район

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Комментарии
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Влад Парака  •  25 июня 2017, 14:37

Хух, ну хоть задержали грабителей, а то очень жаль пенсионера. Когда же у нас будет меньше преступности?

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Анна Орлова  •  25 июня 2017, 15:05

Когда молодым жителям пригородов станет выгоднее работать, чем воровать машины у стариков.

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